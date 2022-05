Indian Premier League 2022, Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Final: गुजरात टाइंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल मैच से ठीक पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट टी-शर्ट का रिकॉर्ड बना. इसके लिए बीसीसीआई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने सर्टिफिकेट दिया. क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान इस जर्सी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा. 66 मीटर लंबी और 43 मीटर चौड़ी इस जर्सी पर आईपीएल-2022 की सभी 10 टीमों का लोगो था.Also Read - सिद्धू मूसे वाला की हत्या को लेकर थोड़ी देर में मीडिया को संबोधित करेंगे पंजाब के DGP वीके भावरा | LIVE

क्लोजिंग सेरेमनी से पहले गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह (Jay Shah) को सबसे बड़ी टी-शर्ट के रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया.

A to start #TATAIPL 2022 Final Proceedings. #GTvRR

Presenting the ‘ At The ‘ – the Narendra Modi Stadium. @GCAMotera pic.twitter.com/yPd0FgK4gN

