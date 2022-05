Indian Premier League 2022, Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Final: आईपीएल-2022 के फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने 39 रन बनाए. गुजरात टाइटंस के खिलाफ बटलर ने 35 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसके साथ उन्होंने डेविड वॉर्नर (David Warner) को पीछे छोड़ दिया है.Also Read - जय शाह ने दी अहम जानकारी, IPL 2022 हमारा आखिरी बायो-बबल, IND-SA सीरीज में बाहर घूम सकेंगे खिलाड़ी !

जोस बटलर ने इस सीजन 17 पारियों में 863 रन बनाए, जबकि डेविड वॉर्नर 17 मैचों में 848 रन साल 2016 में जुटा चुके थे. इस लिस्ट में विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने साल 2016 में 16 पारियां खेलते हुए 973 रन बनाए थे.

आईपीएल सीजन में सर्वाधिक रन

973 रन – विराट कोहली (2016)

863 रन – जोस बटलर (2022)

848 रन- डेविड वॉर्नर (2016)

735 रन- केन विलियम्सन (2018)

733 रन- क्रिस गेल (2012)