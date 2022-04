आईपीएल (Umpiring in IPL) में अंपायरिंग का स्तर हर बार सवालों के घेरे में होता है और इस बार भी हाल कुछ ऐसा ही है. क्रिकेट में अगर डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) का नियम न हो तो कई मैचों के रुख तो खराब अंपायरिंग के चलते ही पलट सकता है. भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने अंपायरिंग पर सवाल उठाए हैं. हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भज्जी इस बार आईपीएल में कॉमेंटेटर की भूमिका में नजर आ रहे हैं. मंगलवार को जब वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के मैच में कॉमेंट्री कर रहे थे उन्होंने अंपयारिंग पर सवाल उठाए.Also Read - विरोधी टीम की योजनाओं को तहस-नहस कर सकते हैं जॉस बटलर: मोर्ने मोर्केल

हरभजन सिंह इस मैच की पहली पारी में कॉमेंट्री कर रहे थे, जब RCB के मीडियम पेसर हर्षल पटेल अपना ओवर फेंक रहे थे. यहां 9.5 ओवर के बाद हर्षल पटेल की एक गेंद को अंपायर ने वाइड करार दे दिया. हरभजन इस पर अपनी नाराजगी छिपा नहीं पाए और उन्होंने माइक पर ऑन एयर ही यह खुलकर बोल दिया कि यह अंपायर का खराब निर्णय है. यह गेंद वाइड नहीं थी और हर्षल का बढ़िया ओवर खत्म हो चुका था लेकिन अंपायर की चूक के चलते गेंदबाज को एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी पड़ रही है. Also Read - IPL 2022: अनकैप्ड खिलाड़ी मचा रहे धूम, Ayush Badoni से लेकर Tilak Verma ने पहले 10 दिन में किया कमाल

हालांकि हर्षल इस अतिरिक्त गेंद के परिणाम के बाद बिल्कुल दुखी नहीं हुए होंगे क्योंकि यहां उन्हें देवदत्त पडीक्कल का विकेट जो मिल गया. लेकिन एक बार फिर अंपायर ने इस विकेट पर कुछ ऐसा किया, जो भज्जी को नागवार गुजरा. दरअसल पडीक्कल ने हर्षल की उस गेंद पर ऊंचा लंबा शॉट मारा था लेकिन वह उनकी स्लोअर में फंस गए और गेंद ऊंची तो बहुत गई लेकिन वह मिड ऑफ पर खड़े विराट कोहली के हाथ में कैच हो गई. Also Read - विराट कोहली ने कहा था कि अनिल कुंबले के अनुशासक रवैए से डरे हुए थे युवा खिलाड़ी: विनोद राय

यह कैच पकड़ते हुए विराट का हाथ मैदान को छू गया था, तो अंपायर ने मैदान से बाहर जा चुके पडीक्कल को अंपायरों ने रोक लिया और विराट के कैच को थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया. हरभजन सिंह इस पर भी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि अंपायरिंग का स्तर चिंताजनक हैं.

I completely agree with @harbhajan_singh regarding the DRS system. Technology has been more now-a-days then why can't you stop this umpires call rule even it's hitting the stumps @BCCI @IPL?This rule should be change in future 🙏🏻

