आईपीएल के 15वें सीजन से जुड़ी नई टीम अहमदाबाद ने अपने नाम की घोषणा कर दी है. आईपीएल की इस 10वीं टीम ने अपना नाम गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) रखा है. स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को इस फ्रैंचाइजी ने पहले ही अपनी टीम में चुनकर अपना कप्तान घोषित किया था. इस सीजन आईपीएल ने अपनी टीमों की संख्या को 8 से बढ़ाकर 10 कर दिया है. गुजरात के अलावा लखनऊ की टीम इस लीग से जुड़ी है. उसने अपना नाम पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स घोषित कर दिया था.

बता दें इस टीम ने इस सप्ताह के अंत में 12 और 13 फरवरी को होने वाली आईपीएल ऑक्शन से पहले अपने नाम की घोषणा कर दी है. टीम ने नीलामी से पहले ही 3 खिलाड़ियों को अपने पाले में कर लिया है. इस टीम में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के अलावा शुबमन गिल (Shubman Gill) और अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) को अपने पाले में कर लिया है.

