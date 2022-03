रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए इस बार आईपीएल (IPL 2022) में काफी कुछ बदला हुआ है. विराट कोहली (Virat Kohli) अब टीम के कप्तान नहीं हैं, जबकि मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर RCB के एक्स फैक्टर एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने भी क्लब क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर टीम और फैन्स सभी को हैरत में डाल दिया है. विराट कोहली ने कहा कि जब मैंने एबी का वॉइस मैसेज खोला, तो मैं और अनुष्का हैरान रह गए.Also Read - IPL 2022 SRH Vs RR: Sunrisers Hyderabad और Rajasthan Royals के बीच होगा धमाकेदार मुकाबला, जानें संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और कैसा रहेगा मौसम

रॉयल चैलेंजर्स ने अपने टि्वटर हैंडल पर विराट कोहली (Virat Kohli) से बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में विराट से डिविलियर्स की रिटायरमेंट पर सवाल पूछा गया. तो उन्होंने कहा, 'यह बहुत हैरानी भरा था मैं और अनुष्का इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे.'

It’s not just you fans, even @imVkohli misses @ABDeVilliers17 at RCB, and he opens up about their bond, the memories they’ve shared, and much more, on @KreditBee presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/WXNfsqe3L6

