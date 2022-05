आईपीएल में आज पहले क्वॉलीफायर मैच का दिन है. इस मैच में गुजरात टाइटन्स (GT) की टीम एक बार की विजेता राजस्थान रॉयल्स (RR) से भिड़ेगी. दोनों ही टीमों ने इस सीजन शानदार क्रिकेट खेला है और तभी दोनों लीग स्टेज में पहले दो पायदान पर पहुंची हैं. हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस वक्त अपने स्टार बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) की फॉर्म को लेकर कुछ चिंतित है.Also Read - राजस्थान रॉयल्स के अच्छे ड्रेसिंग रूम माहौल से मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल रही है : रविचंद्रन अश्विन

सीजन के पहले हाफ में जोरदार रन बनाने वाले बटलर यूं तो ऑरेंज कैप की दौड़ में अभी भी सबसे आगे हैं लेकिन पिछले कुछ मैचों से वह रनों के लिए जूझ रहे हैं. हालांकि गुजरात टाइटन्स को अच्छे से यह अहसास है कि कही बड़े कद के इस खिलाड़ी का बल्ला बड़े मैच में चल गया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है. Also Read - दिल्‍ली ने प्‍लेआफ में हारे सबसे ज्‍यादा मैच, यहां देखें IPL के अंतिम चरण से जुड़े रोचक आंकड़े

पहली बार आईपीएल में खेल रही गुजरात टाइटन्स की टीम में इस सीजन 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पिछले सीजन तक राजस्थान रॉयल्स (RR) का हिस्सा थे और जोस बटलर की क्षमता और उनके स्वभाव को बखूबी जानते हैं. गुजरात ने इस मैच से पहले अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर इन खिलाड़ियों के साथ जोस बटलर के खेल पर चर्चा का एक वीडियो शेयर किया है. Also Read - LIVE Score Supernovas vs Velocity, Womens T20 Challenge 2022 : हरमनप्रीत की कप्तानी पारी से सुपनोवाज का स्कोर 150/5

Crossing over to Gujarat from Rajasthan, these Titans know the opposition pretty well 😁

No trade secrets in this 🎥, but lots of reminiscing and excitement before #GTvRR 🙌@DavidMillerSA12 @VarunAaron@rahultewatia02 #SeasonOfFirsts #AavaDe pic.twitter.com/UAjVrDuMNG

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 23, 2022