आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) ने खुलासा किया है कि अगर वह क्रिकेट के मैदान पर नाम नहीं कमा पाते तो फिर इंग्लैंड में पोस्टमैन का काम करना पसंद करते. इसके पीछे बटलर ने अपना तर्क भी दिया है कि आखिर वह इसी काम को क्यों करना चाहते. लेकिन बहरहाल बटलर इन बाधाओं को पार कर चुके हैं और वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक हैं. इस सीजन उन्होंने आईपीएल की ऑरेंज कैपर पर भी अपना कब्जा जमाया है क्योंकि इस लीग में इस सीजन सर्वाधिक 863 रन उनके नाम हैं.Also Read - अगर अगले 2 साल में भारत को नया कप्तान चाहिए तो हार्दिक पांड्या से बेहतर च्वॉइस नहीं होगी: माइकल वॉन

राजस्थान रॉयल्स (RR) के स्टार बल्लेबाज इस लीग में शुरुआत से ही छाए रहे और कोई मौकों पर रॉयल्स के लिए अकेले अपनी बैटिंग के दम पर मैच का रुख मोड़ दिया. राजस्थान रॉयल्स की टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाने में मदद की. हालाकि बीते रविवार को उन्हें और उनकी टीम को इस सीजन का उपविजेता बनाकर संतोष करना पड़ा क्योंकि गुजरात टाइटन्स ने उसे 7 विकेट से मात दे दी. Also Read - IPL 2022- ट्रॉफी जीतने के बाद क्यों इमोश्नल हुईं नताशा स्टैनकोविक! हार्दिक पांड्या ने बताई वजह

