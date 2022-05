IPL 2022 Playoffs To Be Played At Ahmedabad & Kolkata: आईपीएल के 15वें सीजन के प्लेऑफ राउंड के मैचों की तारीख और स्थानों का मंगलवार को ऐलान हो गया. बीसीसीआई के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने बताया कि टूर्नामेंट के ये अंतिम 4 मैच अहमदाबाद और कोलकाता में खेले जाएंगे. इससे पहले बोर्ड ने लीग मैचों का शेड्यूल जारी किया था, जिसके तहत यह लीग 26 मार्च से शुरू हो गई.Also Read - क्रिकेट छोड़ नौकरी की तलाश कर रहे थे रिकूं सिंह, जानें उत्तर प्रदेश के इस खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी

इससे पहले बीसीसीआई ने इन 4 मैचों का शेड्यूल तब जारी नहीं किया था क्योंकि वह देश में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) की स्थिति का आंकलन कर इन मैचों का शेड्यूल तय करना चाहता था. बोर्ड की पहले से ही यह योजना थी कि इस बार मुंबई और पुणे में खेली जा रही इस लीग के अंतिम चरण के ये मैच देश के किन्हीं और स्थानों पर खेले जाएंगे. अब जब देश में इस वायरस से हालात काबू में हैं तो बोर्ड ने अपनी योजना को अमल में ला दिया है.

Pleased to announce that Playoff Stage of IPL 2022 will be held in Ahmedabad & Kolkata. Mega final will be at Narendra Modi Stadium on May 29 along with Qualifier 2 on May 27. Qualifier 1 & Eliminator at Eden Gardens on 24-25 May respectively:BCCI Secy Jay Shah to ANI

मंगलवार को जय शाह ने ऐलान करते हुए कहा, ‘यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि IPL 2022 के प्लेऑफ दौर का आयोजन अहमदाबाद और कोलकाता में होगा. मेगा फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 29 मई को खेला जाएगा इसके अलावा क्वॉलीफायर 2 का मुकाबला भी 27 मई को इसी स्टेडियम में आयोजित होगा.’

बीसीसीआई सचिव ने आगे बताया, ‘क्वॉलीफायर 1 और एलीमिनेटर मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 24 और 25 मई को खेले जाएंगे.’ इस मौके पर बोर्ड के सचिव जय शाह ने यह भी जानकारी दी कि महिलाओं की टी20 चैलेंज के चौथे सीजन का आयोजन पुणे में होगा. महिला टी20 चैलेंज के मैचों की तारीख 23, 24 और 26 मई होगी, जबकि 28 मई को इसका फाइनल खेला जाएगा.

The Women’s T20 Challenge resumes this year and Pune will host the fourth edition of the tournament. The dates of the matches will be 23rd May, 24th May, 26th May and the Final on 28th May: BCCI Secretary Jay Shah to ANI

