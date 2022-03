IPL 2022- Sam Curran Tells Why Is He Not Playing IPL: इंग्लैंड के युवा ऑलराउंडर सैम करन (Sam Curran) इस बार आईपीएल का हिस्सा नहीं हैं. सैम करन इस लीग में शामिल होना चाहते थे लेकिन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के मेडिकल स्टाफ ने इस खिलाड़ी को फिलहाल इस लीग से दूर रहने की सलाह दी थी. दरअसल सैम करन इन दिनों अपनी लोअर बैक इंजरी (कमर के निचले हिस्से की चोट) से उबर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आईपीएल के दौरान मैं घर पर रहकर निराश हूं लेकिन फिटनेस हासिल करने के लिहाज से यही सही फैसला था.Also Read - IPL 2022: विकेट लेकर एक खास अंदाज में सेलीब्रेट करते हैं Wanindu Hasaranga, मैच के बाद बताई इसकी वजह

इस लेफ्टआर्म मीडियम पेसर और लेफ्टहैंड बल्लेबाज ने कहा कि इसमें वापसी शायद उनके लिए जल्दबाजी होती क्योंकि वह अपने करियर की सबसे गंभीर चोट से उबर रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल चुके करन ने क्रिकेट वेबसाइट ‘ईएसपीएनक्रिकइंफो’ से कहा, ‘मैं निराश हूं कि मैं नहीं खेल रहा हूं. घर से बैठकर इसे (आईपीएल) को देखना निराशाजनक है.’ Also Read - IPL 2022 CSK Vs LSG March 31: Chennai Super Kings और Lucknow Super Giants के बीच मुकाबला, जानें, संभावित प्लेइंग-11, Brabourne Stadium पिच रिपोर्ट

23 वर्षीय इस खिलाड़ी ने कहा, ‘मैं नीलामी में शामिल होना चाहता था, लेकिन अंत में मैंने ऐसा नहीं किया, जो शायद सर्वश्रेष्ठ फैसला था. मुड़कर देखूं तो आइपीएल शायद थोड़ा जल्दबाजी होता.’ Also Read - IPL 2022 LSG vs CSK Live Streaming: पहली बार चेन्नई से भिड़ेंगे लखनऊ के सुपर जायंट्स- जानें- कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

बाए हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज को पिछले साल अक्टूबर में आईपीएल के दूसरे चरण के दौरान पीठ के निचले हिस्से में ‘स्ट्रेस फ्रेक्चर’ हो गया था.

उन्होंने कहा, ‘मैं निश्चित रूप से किसी चरण में आईपीएल में वापस जाना चाहता हूं क्योंकि आप अपने टी20 खेल के बारे में वहां काफी कुछ सीखते हो. यह ऐसा टूर्नामेंट है जहां आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही बात करते और सीखते हो. आप सुबह के नाश्ते पर जाओ तो आप सुपरस्टार के साथ बैठे होते हो और खेल के बारे में बातचीत कर रहे होते हो.’

वह अगले हफ्ते एजबेस्टन में वारविकशर के खिलाफ सरे के काउंटी चैम्पियनशिप के शुरूआती मैच में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जबकि उनका ध्यान जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए और अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में अपना स्थान हासिल करने पर लगा होगा.

(इनपुट: भाषा)