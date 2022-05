Indian Premier League 2022, Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (KKR vs LSG) के बीच सीजन का 66वां मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ ने 2 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन चुकी है. मैच के आखिरी ओवर में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का रिएक्शन देखने लायक था. डग आउट में बैठे गंभीर ने अंतिम गेंद से पहले अपनी आंखें बंद कर ली थीं. शायद वो भगवान को याद कर रहे थे. इसी बीच मार्कस स्टोनिस ने उमेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 रन से जीत हासिल कर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया.Also Read - LIVE Score RCB vs GT IPL 2022: गुजरात ने चुनी बल्‍लेबाजी, देखें दोनों टीमों का प्‍लेइंग-11

जीत के साथ गौतम गंभीर खुशी से उछल पड़े. उन्होंने बेहद जोश में साथी खिलाड़ियों को गले लगाया. आपको याद दिला दें कि गौतम गंभीर अपनी कप्तानी में केकेआर को दो बार आईपीएल खिताब दिला चुके हैं.

सलामी जोड़ी के बीच अटूट साझेदारी, लखनऊ ने बनाए 210 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ ने बगैर कोई विकेट गंवाए 210 रन बनाए. लखनऊ की ओर से सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 70 बॉल में 10 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 140 रन बनाए, जबकि कप्तान केएल राहुल ने 51 बॉल में 68 रन की पारी खेली.

जीत से चूकी केकेआर

इसके जवाब में केकेआर 208/8 से आगे नहीं बढ़ सकी. टीम ने 9 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद नितीश राणा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को संभाला.

केकेआर की तरफ से नितीश राणा ने 22 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 42 रन बनाए, जबकि कप्तान अय्यर ने 20 बॉल में 50 रन की पारी खेली. इनके अलावा रिंकू सिंह ने 15 बॉल में तूफानी 40 रन बनाए. इनके अलावा सुनील नरेन ने 7 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. विपक्षी टीम की ओर से मोहसिन खान और मार्कस स्टोइनिस ने 3-3 शिकार किए.