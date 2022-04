Indian Premier League 2022, Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 4 ओवरों में 23 रन देकर 4 विकेट झटके. इस दौरान उमेश यादव ने 1 मेडन ओवर भी फेंका. केकेआर की जीत में उमेश का बड़ा योगदान रहा. साथ ही उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में इतिहास भी रच दिया है. उमेश यादव किसी एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं.Also Read - IPL 2022, KKR vs PBKS: Andre Russell ने कर दी छक्कों की बरसात, जीत के साथ शीर्ष पर केकेआर

उमेश यादव ने चंद मिनटों में साथी खिलाड़ी को पछाड़ा

उमेश यादव ने इस मामले में अपनी ही टीम के सुनील नरेन (Sunil Narine) को पछाड़ दिया है. नरेन ने इसी मैच में लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने आईपीएल करियर में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कुल 31 विकेट झटके, लेकिन कुछ देर बाद उमेश यादव उनसे आगे निकल गए.

किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ सर्वाधिक आईपीएल विकेट

33 उमेश यादव vs पंजाब किंग्स

32 सुनील नरेन vs पंजाब किंग्स

31 लसिथ मलिंगा vs चेन्नई सुपर किंग्स

31 ड्वेन ब्रावो vs मुंबई इंडियंस

30 अमित मिश्रा vs राजस्थान

आंद्रे रसेल का तूफान, केकेआर ने दर्ज की आसान जीत

मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब 18.2 ओवर में सिर्फ 137 रन पर सिमट गई. पंजाब की ओर से भानुका राजपक्षे 31 रन बनाए, जबकि कगीसो रबाडा ने 25 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से उमेश यादव को 4 और टिम साउदी को 2 विकेट हाथ लगे.

इसके जवाब में केकेआर ने 14.3 ओवर में 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली. कोलकाता की तरफ से आंद्र रसेल ने 31 बॉल में 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाबाद 70 रन बनाए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 15 बॉल में 26 रन की पारी खेली. वहीं सैम बिलिंग्स ने पांचवें विकेट के लिए 90 रन की अटूट साझेदारी करते हुए 24 रन बनाए. पंजाब की ओर से राहुल चाहर को 2, जबकि रबाडा और स्मिथ को 1-1 सफलता हाथ लगी.