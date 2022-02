IPL 2022: आईपीएल-2022 की मेगा नीलामी (IPL Auction 2022) में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer )को अपने साथ जोड़ने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने बड़ा ऐलान किया है. केकेआर ने श्रेयस अय्यर को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है. इसी के साथ श्रेयस अय्यर 2 बार खिताब जीत चुकी इस टीम के छठे कप्तान बन गए हैं. कोलकाता ने साल 2012 में पहला आईपीएल खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद साल 2014 में टीम ने दूसरी बार टाइटल पर कब्जा जमाया.Also Read - सुरेश रैना खो चुके हैं माही का विश्‍वास ! पूर्व कीवी क्रिकेटर ने याद दिलाया IPL 2020 का वो वाक्‍या

कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे पहले कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) रहे हैं. दूसरे सीजन में ब्रैंडन मैक्कलम (Brendon McCullum) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन अगले ही सीजन दादा को फिर से टीम की कमान मिल गई. चौथे सीजन से लेकर 10वें सीजन तक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने टीम का जिम्मा संभाला, जिनके नेतृत्व में टीम ने 2 खिताब भी जीते.

आईपीएल-11 में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को कोलकाता नाइट राइडर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद सीजन-13 और 14 में इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) को इसका दायित्व सौंपा गया.

🚨 Ladies and gentlemen, boys and girls, say hello 👋 to the NEW SKIPPER of the #GalaxyOfKnights

অধিনায়ক #ShreyasIyer @ShreyasIyer15 #IPL2022 #KKR #AmiKKR #Cricket pic.twitter.com/veMfzRoPp2

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) February 16, 2022