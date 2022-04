IPL 2022 CSK vs RCB Live Score:

आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला है. चेन्नई की टीम इस बार शुरुआती 4 मैच हार चुकी है और वह अंकतालिका में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, जिसके चलते वह प्वॉइंट्स टेबल में सबसे निचले 10वें पायदान पर है, जबकि फाफ डुप्लेसी की कप्तानी में खेल रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम शानदार लय में है. वह अब तक खेले 4 मुकाबलों में 3 अपने नाम कर चुकी है. अब उसकी टीम में स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल भी खेलने के लिए उपलब्ध हैं, जिससे उसे मिडल ऑर्डर में और मजबूती मिली है.Also Read - आईपीएल 2022: ईडन गार्डन्‍स में हो सकता है प्‍लेऑफ मैचों का आयोजन, UP ने भी पेश की दावेदारी

अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही RCB को इस बार प्‍लेऑफ में पहुंचने का मजबूत दावेदार माना जा रहा है. उसने अब तक कोलकाता, राजस्थान और मुंबई को मात दी है. दूसरी ओर MS Dhoni के कप्तानी छोड़ने के बाद रवींद्र जडेजा की अगुआई में खेल रही येलो आर्मी को भी अपनी टीम से दमदार वापसी की आस है. Also Read - IPL 2022 CSK Vs RCB, April 12 Match Preview: धोनी Vs कोहली, आज के मैच में कौन मारेगा बाज़ी? Watch

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्‍लेइंग-XI (RCB Predicted-11)

फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद, शेरफेन रदरफोर्ड, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हर्षल पटेल, वनिन्दु हसरंगा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप. Also Read - दीपक चाहर पूरे सीजन के लिए भी हो सकते हैं बाहर! बीसीसीआई से सीएसके को मिला तगड़ा झटका

चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का प्‍लेइंग-XI (CSK Predicted-11)

रुतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा, मोईन अली, अंबाती रायुडू, रविंद्र जडेजा (कप्तान), शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, महेश थीक्षाना, क्रिस जॉर्डन, मुकेश चौधरी.