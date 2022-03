IPL 2022, Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants: चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) ने इतिहास रच दिया है. ड्वेन ब्रावो आईपीएल में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बन चुके हैं. ब्रावो ने यह मुकाम 31 मार्च को लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के 17.2 ओवर में हासिल किया, जब उन्होंने दीपक हुडा (Deepak Hooda) को रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के हाथों कैच आउट करवाया. ब्रावो ने इस मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 35 रन देकर सिर्फ 1 शिकार किया. इसी के साथ ब्रावो ने लसिथ मलिंगा (Lasith Malinga) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.Also Read - IPL 2022, LSG vs CSK: MS Dhoni ने रच दिया इतिहास, T20 फॉर्मेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय

ड्वेन ब्रावो ने 153 आईपीएल मैचों में 8.34 की इकॉनमी के साथ 171 विकेट हासिल किए हैं. वहीं लसिथ मलिंगा ने साल 2009 से 2019 तक 122 मुकाबलों में 170 विकेट चटकाए. लसिथ मलिंगा पारी में एक बार 5 विकेट भी ले चुके हैं, जबकि ब्रावो का बेस्ट 4/22 रहा है.

171 ड्वेन ब्रावो

170 लसिथ मलिंगा

166 अमित मिश्रा

157 पीयूष चावला

150 हरभजन सिंह

1⃣7⃣1⃣ wickets & going strong!

Congratulations to @DJBravo47 – the leading wicket-taker in the history of the IPL.

Follow the match ▶️ https://t.co/uEhq27KiBB#TATAIPL | #LSGvCSK | @ChennaiIPL pic.twitter.com/VQUm6UskWz

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2022