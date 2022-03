Indian Premier League 2022, Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) शानदार फॉर्म में नजर आए. धोनी ने अपनी पारी की शुरुआती दो गेंदों पर छक्का और चौका जड़ा. माही जब नाबाद वापस लौटे, तो उन्होंने महज 6 गेंदों में 16 रन बना लिए थे, जिसके 3 बाउंड्री शामिल थीं. धोनी ने इस छोटी सी पारी के साथ इतिहास रच दिया है.Also Read - IPL 2022, LSG vs CSK: Moeen Ali-Robin Uthappa की तूफानी बल्लेबाजी, चेन्नई ने पावरप्ले में बनाया चौथा सबसे बड़ा स्कोर

धोनी टी20 क्रिकेट में 7 हजार रन बनाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए हैं. वह टी20 क्रिकेट में 7 हजार रन पूरा करने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी हैं. धोनी से पहले यह मुकाम, विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), सुरेश रैना (Suresh Raina) और रॉबिन उथप्पा (Robin Uthappa) हासिल कर चुके हैं. Also Read - IPL 2022: Dinesh Karthik के मुरीद हुए Faf du Plessis, महेंद्र सिंह धोनी से कर दी तुलना

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट खोकर 210 रन बनाए. टीम को 28 के स्कोर पर रुतुराज गायकवाड़ (1) के रूप में झटका लग चुका था, जिसके बाद रॉबिन उथप्पा ने मोईन अली के साथ दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. Also Read - IPL 2022, KKR vs PBKS Dream11 Prediction: इसे चुनें टीम का कप्तान, दूसरों से अलग बनेगी टीम

Innings Break!

A cracking batting performance from @ChennaiIPL as they post 210/7 on the board! 💪 💪

The @LucknowIPL chase will begin shortly. 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/uEhq27KiBB#TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/i3vrkIU0e4

— IndianPremierLeague (@IPL) March 31, 2022