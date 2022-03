IPL 2022- Now No Rivalry Between Deepak Hooda And Krunal Pandya: इस बार आईपीएल में जब लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने एक के बाद दो भारतीय ऑलराउंडरों दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) और क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) पर दांव लगाया तो फैन्स हैरान रह गए कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों के एक साथ होने से टीम का तालमेल न बिगड़ जाए. वजह साफ थी कि दोनों खिलाड़ियों में आपसी तनाव. लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने सीजन के अपने पहले ही मैच में साफ कर दिया कि लड़ाई अपनी जगह है और खेल अपनी जगह. मैच में दोनों पूरी गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे के गले मिलते नजर आए.Also Read - IPL 2022 SRH Team Full Schedule & Squad: केन विलियमसन की कप्तानी में दूसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे सनराइजर्स

इस सीजन से पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि दीपक हुड्डा ने घरेलू क्रिकेट में बड़ौदा का साथ छोड़ दिया. टीम से अलग होने की वजह उन्होंने खुलकर रखी थी और क्रुणाल पांड्या को ही इसका दोषी ठहराया था. लेकिन जब आईपीएल में दोनों एक ही टीम के लिए मैदान पर उतरे तो उनकी गर्मजोशी ने सभी को हैरान कर दिया. Also Read - IPL 2022: लखनऊ से जीत के बाद Hardik Pandya ने बताया- आखिर नंबर 4 पर ही क्यों करेंगे बैटिंग

लखनऊ (LSG) की टीम ने सोमवार को आईपीएल में अपना पहला मैच गुजरात जायंट्स (GT) के खिलाफ खेला था. इस मैच में दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) ने 41 बॉल में 55 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग भी की और फिर बॉलिंग में भी एक विकेट अपने नाम किया. इस बीच जब लखनऊ की टीम फील्डिंग पर उतरी तो पारी के पहले ही ओवर में दीपक और क्रुणाल ने जिस गर्मजोशी से एक-दूसरे को गले लगाया, उसने फैन्स का यह भ्रम मिटाकर रख दिया कि दोनों के आपसी रिश्ते टीम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. Also Read - GT vs LSG: हार्दिक का विकेट निकाल क्रुणाल छुपा नहीं पाए खुशी, छोटे भाई ने मैच में मारी बाजी

दुश्मंता चमीरा पारी का पहला ओवर फेंक रहे थे और ओवर की तीसरी ही गेंद पर शुबमन गिल ने कैच उछाल दिया, जिसे दीपक हुड्डा ने आसानी से लपक लिया. उनके साथ क्रुणाल पांड्या भी गेंद के करीब थे और उन्होंने दीपक के कैच लपकते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया.

यह नजारा देखकर सोशल मीडिया पर भी फैन्स काफी गदगद हैं और इन दोनों खिलाड़ियों के प्रोफेशनल होने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैन्स ने इसे मोमेंट ऑफ द डे करार दिया है, जबकि कई इसे लखनऊ टीम का निर्देश बता रहे हैं.

बता दें इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मेंटॉर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से जब टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले दोनों खिलाड़ियों के आपसी रिश्ते पर सवाल किया गया था, तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रोफेशनल क्रिकेटरों को ऐसी स्थिति संभालना बखूबी आती है. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों खिलाड़ी टीम के लिए अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं और दोनों ही परिपक्व क्रिकेटर हैं. ऐसे में उनके आपसी रिश्ते टीम के हितों में आड़े नहीं आएंगे.