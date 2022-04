Indian Premier League 2022, Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ शतकीय पारी खेली. राहुल ने 62 गेंदों में 12 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 103 रन बनाए. कप्तान की इस पारी के दम पर लखनऊ ने 168/6 का चुनौतीपू्र्ण स्कोर खड़ा किया. यह इसी सीजन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ केएल राहुल का दूसरा शतक है. इससे पहले भी उन्होंने ठीक 103 रन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की टीम के खिलाफ जडे़ थे.Also Read - विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी जैसा मार्गदर्शन करते हैं रिषभ पंत : कुलदीप यादव

इस पारी के साथ केएल राहुल (KL Rahul) टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं. राहुल ने इस फॉर्मेट में 6 सेंचुरी जड़कर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की बराबरी कर ली है. वहीं विराट कोहली (Virat Kohli) 5 सेंचुरी के साथ दूसरे और सुरेश रैना (Suresh Raina) 4 शतक के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद हैं.

6 रोहित शर्मा

6 केएल राहुल

5 विराट कोहली

4 सुरेश रैना

यह इंडियन प्रीमियर लीग में केएल राहुल का चौथा शतक है. उन्होंने इसी सीजन लीग में दो सेंचुरी ठोक दी है. राहुल ने 16 अप्रैल को भी मुंबई के खिलाफ नाबाद 103 रन ही बनाए थे. राहुल आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में संयुक्त रूप से तीसरे नंबर हैं.

103* off 62 deliveries from the #LSG Skipper.

Take a bow, @klrahul11 #TATAIPL #LSGvMI pic.twitter.com/RkER4HAf6l

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2022