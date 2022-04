Indian Premier League 2022, Punjab Kings vs Lucknow Super Giants: लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स (LSG vs PBKS) के बीच 29 अप्रैल को सीजन का 42वां मैच खेला गया, जिसमें लखनऊ ने 20 रन से जीत हासिल की. भले ही लखनऊ ने मुकाबला अपने नाम किया, लेकिन कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से नाखुश हैं. पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए, जिसमें 2 ही बल्लेबाज 20 रन से ज्यादा बना सके. कम स्कोर के बावजूद तेज गेंदबाजों ने पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए 133/8 रन पर ही रोक दिया.Also Read - PBKS vs LSG: मोहसिन खान की गेंदबाजी के दम पर लखनऊ ने पंजाब को 20 रन से हराया

मुकाबले के बाद केएल राहुल ने कहा, ''हम अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से खुश नहीं थे. हमारे बल्लेबाजी क्रम में अनुभव है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था. पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल थी, लेकिन हमें 160 से अधिक रन बनाने चाहिए थे.''

केएल राहुल ने कहा, ''लेकिन हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की. क्रुणाल ने इस पूरे आईपीएल में बढ़िया प्रदर्शन किया है. उन्होंने किफायती गेंदबाजी की और अहम मौकों पर विकेट लिये. इसके अलावा तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे हमारी टीम को फायदा हुआ. हमें किसी भी मैच में परिस्थितियों को अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है. हमें पता होना चाहिए कि हमें कब क्या करना है.''

तीसरे पयदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स

अंकतालिका पर नजर डालें, तो लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है. इस टीम ने 9 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इस टीम का नेट रनरेट +0.408 है.