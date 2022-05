Indian Premier League 2022, Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स (LSG vs GT) के बीच 15 मई को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में सीजन का 63वां मैच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने 24 रन से जीत हासिल की. राजस्थान ने 13 में से 8 मैच अपने नाम कर लिए हैं. यह टीम अब अंकतालिका में दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि लखनऊ 13 मे से 5 मुकाबले गंवाकर तीसरे स्थान पर खिसक गई है.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

राजस्थान ने बनाए 178 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए. राजस्थान को 11 के स्कोर पर जोस बटलर (2) के रूप में झटका लग चुका था. यहां से यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) ने कप्तान संजू सैमसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की.

अर्धशतक से चूके यशस्वी जायसवाल

जायसवाल 29 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए. उनके अलावा देवदत्त पड्डिकल ने 39, जबकि सैमसन ने 32 रन की पारी खेलकर राजस्थान को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. विपक्षी टीम की ओर से रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा 2 शिकार किए. उनके अलावा आवेश खान, होल्डर और आयुष बडोनी ने 1-1 विकेट चटकाया.

लखनऊ हार के साथ तीसरे पायदान पर

इसके जवाब में लखनऊ निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी. लखनऊ को तीसरे ओवर की शुरुआत दो गेंदों पर झटके लगे. क्विंटन डी कॉक 7 और आयुष बडोनी बगैर खाता खोले चलते बने.

यहां से टीम निरंतर अंतराल पर अपने विकेट गंवाती गई, लेकिन दीपक हूडा ने 39 गेंदों में 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 59 रन की साहसिक पारी खेली. उनके अलावा क्रुणाल पंड्या ने 25, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 27 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेद मैक्कॉय ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.