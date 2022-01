आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी लखनऊ का नाम सामने आया गया है. टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) होगा. टीम केएल राहुल (KL Rahul) की कप्‍तानी में अपने पहले सीजन में मैदान में उतरेगी. लखनऊ ने राहुल को 17 करोड़ रुपये की रकम खर्च कर टीम का हिस्‍सा बनाया है. ये संयुक्‍त रूप से आईपीएल के इतिहास में किसी खिलाड़ी को दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है. इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी ने मार्कस स्‍टोइनिस को 9.2 करोड़ और रवि बिशनोई को चार करोड़ रुपये खर्च कर अपनी टीम का हिस्‍सा बनाया है. 12 व 13 फरवरी को मेगा ऑक्‍शन होने की संभावना है. इसके बाद मार्च के अंत में आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत हो जाएगी.Also Read - 'मुझे नहीं लगता निकट भविष्‍य में भुवनेश्‍वर कुमार को वनडे-टी20 में मौका मिलेगा'

View this post on Instagram

Also Read - KL Rahul को नहीं नसीब हुई एक भी जीत, भारत का कप्‍तान बनने के सपने पर लगा बड़ा डेंट

लखनऊ फ्रेंचाइजी ने फैन्‍स को नई फ्रेंचाइजी के नाम को लेकर सुझाव देने के लिए कहा था. जिसके बाद लाखों की संख्‍या में फैन्‍स की तरफ से अपने सुझाव दिए गए. मालिक डॉक्‍टर संजीव गोयंका ने एक वीडिया संदेश के माध्‍यम से टीम के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया. Also Read - IPL 2022 में खेलना चाहते हैं S Sreesanth, नीलामी के लिए नाम कराया दर्ज

Team owner, Dr. Sanjiv Goenka, Chairman @rpsggroup unveils the name for the Lucknow IPL team. 😊👏🏼#LucknowSuperGiants #NaamBanaoNaamKamao #IPL2022 @IPL @BCCI @GautamGambhir @klrahul11 pic.twitter.com/TvGaZlIgFR

— Lucknow Super Giants (@TeamLucknowIPL) January 24, 2022