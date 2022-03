आईपीएल में पहली बार हिस्सा ले रही लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रही है. उसने अपनी टीम के खिलाड़ियों और फैन्स में जोश भरन के लिए अपना थीम सॉन्ग भी लॉन्च कर दिया है. लखनऊ ने ‘अब अपनी बारी है’ को अपनी थीम बनाया है, जिसे फेमस रैप सिंगर बादशाह ने गाया है. इस थीम सॉन्ग को मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने कोरियोग्राफ किया है.Also Read - IPL 2022 से पहले रंग में दिखे Venkatesh Iyer, प्रैक्टिस मैच में ठोके 47 गेंदों पर 87 रन

दो मिनट 32 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. फैन्स के बीच यह वीडियो खूब लोकप्रिय हो रहा है. बादशाह ने इस वीडियो में लखनऊ सुपर जायंट्स की ऑफिशियल जर्सी पहनी हुई है. इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की कई जानी-पहचानी जगहों को दिखाया गया है और टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) भी यहां ताल ठोकते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को यूट्यूब पर अब तक 80 हजार से ज्यादा बार देखा जा चका है. वीडियो की शुरुआत टीम के मालिक संजीव गोयनका भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी इस टीम के कैप को हवा में उछालकर कप्तान केएल राहुल को देते नजर आ रहे हैं.

