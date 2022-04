Indian Premier League 2022, Mumbai Indians vs Chennai Super Kings: आईपीएल-2022 का 33वां मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (MI vs CSK) के बीच खेला जाना है. मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी (Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai) में 21 अप्रैल को आयोजित होने वाले इस मुकाबले से पहले मुंबई तैयारियों में जुटी, तो उस पर ‘हमला’ हो गया, जिसके बाद खिलाड़ियों को खुद की सुरक्षा के लिए जमीन पर लेटना पड़ गया. इस ‘हमले’ के पीछे की वजह कोई इंसान नहीं, बल्कि मधुमक्खियां थीं.Also Read - Live Score DC vs PBKS IPL 2022: दिल्‍ली ने चार ओवर में ठोके 59 रन, जीत पक्‍की !

मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए मैदान पर लेटे खिलाड़ी

दरअसल उस वक्त मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम मैदान पर प्रैक्टिस कर रही थी. इसी बीच मधुमक्खियों का झुंड मैदान के ऊपर से गुजरा, जिसके चलते अभ्यास सत्र रोकना पड़ गया. सभी खिलाड़ी खुद को बचाने के लिए मैदान पर ही लेट गिए. हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ. Also Read - कुलदीप यादव ने कैसे की फॉर्म में वापसी, इंग्लिश स्पिनर ग्रीम स्‍वान ने बताई वजह

खुद मुंबई इंडियंस ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - Ravi Shastri की सलाह, Rishabh Pant को भूल जाना चाहिए कि वो कप्तान हैं

To bee or not to bee in training was a question yesterday! 😅🐝#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/qaTaHjjca6 — Mumbai Indians (@mipaltan) April 20, 2022

इस सीजन लगातार 6 मुकाबले गंवा चुकी मुंबई इंडियंस

मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई ने 13 अपने नाम किए हैं. वहीं मुंबई ने इस टीम के खिलाफ 19 मुकाबले जीते हैं. इस सीजन मुंबई ही ऐसी टीम है, जिसने अब तक एक भी मुकाबला अपने नाम नहीं किया. इस टीम ने शुरुआती 6 मैच गंवा दिए हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से एक मैच जीतकर अंकतालिका में 9वें स्थान पर मौजूद है.

Mumbai Indians Full Squad for IPL 2022:

ईशान किशन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, तिलक वर्मा, कीरोन पोलार्ड, टिम डेविड, डेनियल सैम्स, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, टाइमल मिल्स, बासिल थंपी, सूर्यकुमार यादव, जयदेव उनादकट, फैबियन एलन, संजय यादव , रिले मेरेडिथ, रमनदीप सिंह, मयंक मारकंडे, आर्यन जुयाल, अर्जुन तेंदुलकर, रितिक शौकीन, राहुल बुद्धि, अरशद खान, देवाल्ड ब्रेविस.