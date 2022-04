मुंबई इंडियन्स (MI) की टीम आईपीएल (IPL 2022) के इस सीजन अभी तक अपनी पहली जीत के लिए तरस रही है. टीम की ओर से कई युवा खिलाड़ी जैसे तिलक वर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस जैसे खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रहे हैं. बुधवार को भी नजारा कुछ खास था मुंबई की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 199 रन की चुनौती का पीछा करने उतरी थी और डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने राहुल चाहर की ऐसी पिटाई कर दी मुंबई जीत की दावेदार दिखने लगी. हालांकि जैसे ही ब्रेविस आउट हुए तो पंजाब ने मैच पर फिर अपना शिकंजा कस लिया और उसे 12 रन से हराकर लगातार 5वीं हार का स्वाद चखने को मजबूर कर दिया.Also Read - आईपीएल प्वॉइंट्स टेबल में ऊपर उछला पंजाब, मुंबई का हाल बेहाल, ऑरेंज कैप में शिखर धवन भी बढ़े

लेकिन मुंबई की हार के बावजूद मैच का आकर्षण डेवाल्ड ब्रेविस की आतिशी बैटिंग रही, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज और अब कॉमेंटेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) को भी प्रभावित किया. रैना ने ब्रेविस की तारीफ में एक खास ट्वीट किया, जिसे उन्होंने एबीडिविलियर्स (AB de Villiers) को भी टैग किया है. Also Read - T20 क्रिकेट में Rohit Sharma का कारनामा, 10 हजार रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय

मुंबई के लिए नंबर 3 पर बैटिंग के लिए उतरे डेवाल्ड ब्रेविस ने सिर्फ 25 गेंदों की अपनी पारी में 5 छ्क्के और 4 चौकों की मदद से 49 रन बनाए. इनमें से 4 छक्के तो उन्होंने राहुल चाहर के एक ही ओवर में अपने नाम किए, जिसनें मुंबई को जीत की राह पर मजबूती से ला खड़ा किया था. Also Read - Shikhar Dhawan के नाम बड़ा रिकॉर्ड, Suresh Raina को पछाड़कर नंबर-1

राहुल चाहर का यह पहला ही ओवर था, जिसमें ब्रेविस ने अंतिम 5 गेंदों का सामना किया. उन्होंने पहली गेंद पर चौका जड़ा और इसके बाद लगातार 4 छक्के जड़कर राहुल के होश उड़ा दिए. चाहर ने हर छक्के के बाद अपनी गेंद की लाइन लेंथ और स्पिन में बदलाव करने की कोशिश की थी लेकिन ब्रेविस के सामने नतीजा एक ही आ रहा था गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाकर गिर रही थी.

1, 4, 6, 6, 6, 6

Baby AB" Dewald Brevis is putting up a batting show against PBKS 🔥💥#DewaldBrevis #BabyAB #IPL2022 #MIvsRCB pic.twitter.com/1916DYWONK

— Pritam Biswas (@pritambiswas_18) April 13, 2022