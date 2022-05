IPL 2022- MI vs SRH Match Report And Highlights: (Rohit Sharma) रोहित शर्मा (48) और (Ishan Kishan) ईशान किशन (43) की अच्छी पारियों के बाद (Tim David) टिम डेविड के 18 गेंदों में 46 रन की तूफानी बैटिंग के बावजूद मुंबई इंडियन्स (MI) को यहां सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 3 रन के करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई की यह इस सीजन की 10वीं हार है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की यह छठी जीत है. दोनों टीमों को अभी एक-एक मुकाबला और खेलना है. मुंबई को यहां सनराइजर्स ने राहुल त्रिपाठी (76) की बेहतरीन बैटिंग के दम पर 194 रन का विशाल लक्ष्य दिया था.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

मुंबई को उसके ओपनर कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ने बेहतरीन शुरुआत दी और दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. लेकिन वॉशिंग्टन सुंदर ने रोहित को आउट कर मुंबई की लय तोड़ दी. इसके बाद उमरान मलिक ने ईशान किशन को आउट कर दिया. डेनियल सैम्स (15) और तिलक वर्मा (8) कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों ही उमरान का शिकार बन गए. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब (2) को भुवनेश्वर कुमार ने अपनी फील्डिंग पर रन आउट कर दिया. Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

मुंबई की टीम जीत से अब दूर लग रही थी लेकिन टिम डेविड ने यहां अकेल मोर्चा अपने हाथ में ले लिया. उन्होंने टी. नटराजन के एक ओवर में 4 छक्के जड़कर मुंबई को मैच में ला दिया. लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर टिम डेविड रन दौड़ पड़े और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने उनका साथ नहीं दिया, जिसके चलते वह रनआउट हो गए और मुंबई की रही सही उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं. Also Read - विराट कोहली को मिला कश्‍मीर प्रीमियर लीग में खेलने का न्‍यौता, POK में होगा आयोजन

अंतिम 2 ओवर में मुंबई को 19 रन की दरकार थी, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने 19वां ओवर में मेडिन फेंककर उसका काम और मुश्किल कर दिया. अंतिम ओवर में रमनदीप सिंह ने अंतिम 3 बॉल में चौका और छक्का जरूर जड़ा लेकिन मुंबई की टीम को यहां 3 रन से हार का मुंह देखना पड़ा. समीकरणों के लिहाज से सनराइजर्स के पास अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है, लेकिन उसके टूर्नामेंट में काफी उलटफेर होना भी जरूरी है.

इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर सनराइजर्स को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. SRH ने (Rahul Tripathi) राहुल त्रिपाठी के 44 गेंद में 76 रन की मदद से मुंबई के खिलाफ 6 विकेट पर 193 रन बनाए. त्रिपाठी ने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के जड़कर सत्र में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया. प्रियम गर्ग (42) और निकोलस पूरन (38) ने उनका बखूबी साथ निभाया.

पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर सनराइजर्स ने गर्ग को शीर्षक्रम पर उतारा जिसका फायदा मिला. 21 वर्ष के इस बल्लेबाज ने त्रिपाठी के साथ 78 रन की साझेदारी की. फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा (9) तीसरे ही ओवर में आउट हो गए थे.

गर्ग को दस के स्कोर पर जीवनदान मिला, जिसका पूरा फायदा उठाकर उन्होंने 26 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े. दूसरे छोर पर त्रिपाठी ने पांचवें ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक छक्का और दो चौके लगाए.