IPL 2022 Mumbai Indians New Anthem Song Launches: आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स (MI) भले इस सीजन की शुरुआत में अपने रंग में न लग रही हो, लेकिन उसने अपना नया एंथम सॉन्ग लॉन्च कर फैन्स में जोश भरने की कोशिश की है. अपनी टीम के इस नए सॉन्ग से मुंबई ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अभी टूर्नामेंट की शुरुआत है और उसे वापसी करना बखूबी आता है. इस गाने की मुख्य लाइन है, 'खेलेंगे दिल खोल के' इसके अलावा इस सॉन्ग में कुछ अन्य पंक्तियां भी शानदार हैं, जिसमें कहा गया है कि मुंबई इंडियन्स-पंगे भी ले लेंगे, सड़कों पर भी खेलेंगे, खेलेंगे जी जान से लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे.

मुंबई इंडियन्स के इस सॉन्ग में कप्तान रोहित शर्मा के साथ-साथ ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, कीरोन पोलार्ड को प्रमुखता से दिखाया गया है. ये खिलाड़ी इस सॉन्ग की कुछ खास पंक्तियों को रैपर के अंदाज में गुनगुनाते दिख रहे हैं.

Also Read - IPL 2022- Tilak Verma ने गजब का कॉन्फिडेंस दिखाया है, मैं उनके शॉट्स देखकर प्रभावित हूं: Ravi Shastri

2 मिनट 20 सेकंड के इस गाने को मुंबई ने अपने टि्वटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. इस सॉन्ग में अर्जुन तेंदुलकर, टिम डेविड और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को भी नाचने और अभिनय का मौका दिया गया है.

𝑴𝑰 𝒃𝒐𝒍𝒌𝒆…𝒌𝒉𝒆𝒍𝒆𝒏𝒈𝒆 #DilKholKe 💪😎

Paltan, make some noise for our boys in Blue & Gold as we present a धमाकेदार new song! 🤩💙#OneFamily #MumbaiIndians #TATAIPL pic.twitter.com/rtQclJ1vqs

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 6, 2022