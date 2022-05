Indian Premier League 2022: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम 14 मई को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के खिलाफ सीजन का 61वां मैच खेलेगी. इस टीम ने सत्र में 12 में से 7 मुकाबले गंवा दिए हैं और अंकतालिका में सातवें पायदान पर मौजूद है. इस बीच केकेआर को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) अब आगे के मुकाबलों में अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे.Also Read - अब इस सीजन लीग मैच नहीं खेल सकेंगे Prithvi Shaw!

पैट कमिंस को इस सीजन केकेआर ने 7.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्हें कूल्हे में मामूली चोट है, जिससे उबरने के लिए वह स्वदेश लौटेंगे. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान अगले महीने श्रीलंका दौरे से पहले फिटनेस वापस पाना चाहते हैं, जिसके लिए वह सिडनी लौट रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का नेतृत्व करने के अलावा कमिन्स एकदिवसीय और टी20 टीम के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं.

ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कमिंस ने कहा, ''मैंने भारत में शानदार समय बिताया. मैं अपने परिवार और मेरा ख्याल रखने के लिए केकेआर को धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं टीम के सभी सदस्यों को शेष टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं देता हूं. मैं टीम के मैच देखूंगा और उत्साहवर्धन करता रहूंगा.''

Pat Cummins will miss the remainder of #IPL2022 owing to a minor hip injury.

Have a speedy recovery, @patcummins30. We will miss you! #AmiKKR pic.twitter.com/ozd8vnBXOw

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 13, 2022