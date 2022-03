Indian Premier League 2022, Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore: आईपीएल के 15वें सीजन का तीसरा मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (PBKS vs RCB) के बीच खेला गया, जिसमें पंजाब ने 5 विकेट से जीत हासिल की. मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने इतिहास रच दिया है. पंजाब की टीम 200 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा बार जीत दर्ज करने वाली टीम बन चुकी है.Also Read - IPL 2022, PBKS vs RCB: एक कैच टपकाना पड़ गया RCB को भारी, कप्तान Faf du Plessis ने बताई हार की बड़ी वजह

पंजाब ने चौथी बार 200+ का टारगेट हासिल किया

यह चौथा मौका था, जब पंजाब ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया. इसी का साथ उसने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसने तीन बार 200 से ज्यादा रन के टारगेट का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी.

फाफ डुप्लेसी की दमदार बल्लेबाजी, आरसीबी ने बनाया विशाल स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 2 विकेट खोकर 205 रन बनाए. सलामी जोड़ी ने आरसीबी को शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) और अनुज रावत के बीच पहले के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई. अनुज 21 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद फाफ डुप्लेसी ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े. डुप्लेसी ने 57 गेंदों में 7 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 88 रन बनाए, जबकि विराट कोहली 29 बॉल में 41 रन बनाकर नाबाद रहे. वहीं दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों में 32 रन की नाबाद पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर ने 1-1 शिकार किया.

पंजाब ने 6 गेंदें शेष रहते दर्ज की जीत

इसके जवाब में पंजाब ने 1 ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली. पंजाब को मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के रूप में सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी हुई. अग्रवाल 32 रन बनाकर आउट हुए.

ओडेन स्मिथ ने खेली विस्फोटक पारी

उनके बाद शिखर धवन और भानुका राजपक्षे ने 43-43 रन की पारी खेली. टीम ने 156 के स्कोर तक 5 विकेट गंवा दिए थे. यहां से शाहरुख खान (24) ने ओडेन स्मिथ के साथ छठे विकेट के लिए 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. स्मिथ ने महज 8 गेंदों में नाबाद25 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद सिराज को सर्वाधिक 2 विकेट हाथ लगे.