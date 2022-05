भारतीय टीम के पूर्व मुख्‍य कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) ने अपने ही अंदाज में टीम इंडिया के दो तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी (Mohammad Shami) और मोहम्‍मद सिराज (Mohammad Siraj) को ईद की मुबारकबाद (Eid Mubarak) दी. शास्‍त्री ने एक पिक्‍चर ट्विटर पर शेयर की जिसमें वो टेबल पर बैठकर बिरयानी खाते हुए नजर आ रहे हैं. शास्‍त्री ने बताया कि यह बिरयानी शमी ने ईद पर उन्‍हें खिलाई है. साथ ही उन्‍होंने सिराज को याद दिलाया कि उनकी बिरयानी पार्टी अभी बाकी है.Also Read - डेविड वार्नर ने मैच के बाद केन विलियमसन के साथ खिंचवाई सेल्‍फी, लिखा प्‍यारा से मैसेज

Eid Mubarak to my Double Trouble! @MdShami11 , aaj game hai ! Biryani baad. Aar ya paar. @mdsirajofficial tu do baar kha leh 💪🏻 🤗 pic.twitter.com/uvmLzKvATI

शास्‍त्री के इस ट्वीट के बाद शमी की तरफ से ईद पर बिरयानी पूर्व मुख्‍य कोच के पास पहुंच गई. जिसके बाद बिरयानी खाते हुए फोटो शेयर करते हुए शास्‍त्री ने लिखा, “शमी, यह काफी स्‍वाद है. बिरयानी खिलाने के लिए शुक्रिया. मोहम्‍मद सिराज तुम्‍हारी बिरयानी अभी बाकी है.”

Shaaami, loving it 🤗 Thanks for the Biryani @MdShami11 @mdsirajofficial, yours is pending 😜 pic.twitter.com/qmKxLQeUaY

— Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) May 5, 2022