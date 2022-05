Indian Premier League 2022, Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स (RCB vs CSK) के बीच 4 मई को सीजन का 49वां मैच खेला गया, जिसमें आरसीबी ने 13 रन से जीत हासिल की. इसी के साथ बैंगलोर ने लगातार तीन मैचों से चला आ रहा हार का सिलसिला तोड़ दिया है. इस जीत के साथ आरसीबी ने अंकतालिका में चौथा पायदान अपने नाम कर लिया है. 9वें स्थान पर मौजूद चेन्नई को 7वीं हार का सामना करना पड़ा है.Also Read - IPL 2022- RCB vs CSK, 170 बड़ा टोटल नहीं बल्लेबाजों की नासमझी से हारे: MS Dhoni

आरसीबी ने खड़ा किया विशाल स्कोर

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 8 विकेट खोकर 173 रन बनाए. सलामी जोड़ी के रूप में फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. कोहली 30 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डुप्लेसी ने 38 रन की पारी खेली. इनके अलावा महिपाल लोमरोर (Mahipal Lomror) ने 27 बॉल में 42 रन जड़े. विपक्षी टीम की ओर से महीश थीक्षणा ने 3, जबकि मोईन अली ने 2 शिकार किए. Also Read - IPL 2022 RCB vs CSK Highlights: बैंगलोर ने 13 रन से दी CSK को मात, प्वॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंचे

शानदार शुरुआत के बावजूद चेन्नई की हार

इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 विकेट खोकर 160 रन बनाए. टीम को शानदार शुरुआत मिली. रुतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉन्वे ने 6.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की. Also Read - IPL 2022: Brad Hogg ने बताया- MS Dhoni ने फिर से क्यों संभाली चेन्नई सुपर किंग्स की कमान

गायकवाड़ ने 28 रन की पारी खेली, जबकि कॉन्वे ने 37 बॉल में 56 रन बनाए. एक वक्त चेन्नई जीत की पटरी पर थी, लेकिन अंतिम ओवरों में धीमी बल्लेबाजी के लिए निरंतर विकेटों के गिरने से टीम ने मुकाबला गंवा दिया. इस बीच मोईन अली ने 34 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से हर्षल पटेल ने 3, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 2 रन बनाए.