Indian Premier League 2022, Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB vs DC) की जीत में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने बड़ी भूमिका निभाई. कार्तिक ने 34 गेंदों में 5 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 66 रन की नाबाद पारी खेली. यह विकेटकीपर-बल्लेबाज इस सीजन अब तक 6 पारियों में 197 रन बना चुका है. इस शानदार फॉर्म के साथ अब दिनेश कार्तिक देश के लिए कुछ खास करना चाहते हैं.Also Read - PBKS vs SRH: शिखर धवन क्‍यों कर रहे हैं कप्‍तानी, कहां हैं मयंक अग्रवाल ? जानें पूरी डिटेल

हालिया फॉर्म के बाद दिनेश कार्तिक आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत की टीम में एक स्थान के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक के रूप में उभर कर सामने आए हैं. टी20 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है. Also Read - RR vs KKR Dream11 Prediction, IPL 2022: श्रेयस अय्यर को चुनें टीम का कप्तान, ऐसी बनाएं Dream11

दिल्ली के खिलाफ ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए कार्तिक ने कहा, “मेरे पास बड़े लक्ष्य हैं. मैं वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहा हूं. मेरा उद्देश्य देश के लिए कुछ खास करना है. यह मेरी यात्रा का हिस्सा है. मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं, ताकि भारतीय टीम का हिस्सा बन सकूं. यह जानकर अच्छा लगा कि लोग मेरे शांत स्वभाव को पसंद करते हैं. स्थिति और शांति तैयारी से आती है.” Also Read - हमें दीपक चाहर जितना काबिल कोई भारतीय गेंदबाज नहीं मिला: सीएसके के सीईओ कासी विश्वनाथन

दिनेश कार्तिक का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन

दिनेश कार्तिक ने 3 मार्च 2004 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था. कार्तिक 26 टेस्ट की 42 पारियों में 1 बार नाबाद रहते 1025 रन बना चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 7 अर्धशतक जड़े हैं. बात अगर 94 वनडे मैचों की करें, तो इसमें 21 बार नाबाद रहते हुए दिनेश 1752 रन बना चुके हैं. एकदिवसीय मैचों में कार्तिक 9 फिफ्टी जड़ चुके हैं. वहीं टी20 के 32 मुकाबलों में यह खिलाड़ी 399 रन बना चुका है.