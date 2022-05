गुजरात टाइटंस के बल्‍लेबाज मैथ्‍यू वेड (Matthew Wade) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ (RCB vs GT) मैच के दौरान महज 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए. हमवतन ग्‍लेन मैक्‍सवेल की गेंद पर वेड को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दिया गया. डीआरएस की मदद लेने पर भी जब वेड को फायदा नहीं हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम में गुस्‍सा निकालते हुए नजर आए. वेड ने अपना हेलमेट फेंक कर मारा. वो बल्‍ले को भी बुरी तरह से पटकते हुए नजर आए. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.Also Read - IPL 2022 MI vs DC Live Streaming: सिर्फ जीत से मिलेगा 'प्लेऑफ का टिकट', यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

दरअसल, मैथ्‍यू वेड का मानना था कि गेंद बल्‍ले को छूने के बाद पैड पर लगी थी. ऐसे में उन्‍हें आउट नहीं दिया जाना चाहिए था. उन्‍होंने रिव्‍यू की मांग की. रिव्‍यू के दौरान भी बल्‍ले और गेंद के बीच संपर्क का कोई सुबूत नहीं मिला. जिसके चलते वो खासे निराश दिखे. आरसीबी के सीनियर बल्‍लेबाज विराट कोहली ने कंधे पर हाथ रखकर वेड के गुस्‍से को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया. हालांकि मैदान से बाहर ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद वेड खुद पर काबू नहीं रख पाए.

Virat Kohli shared the pain of dodgy DRS decisions as Matthew Wade was at receiving end tonight. #IPL pic.twitter.com/IUmEdEEmcE

— CBTF Speed News (@cbtfspeednews) May 19, 2022