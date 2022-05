Indian Premier League 2022, Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस (RCB vs GT) को 8 विकेट से शिकस्त देकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. आरसीबी की जीत में पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की बड़ी भूमिका रही. कोहली ने 54 गेंदों में 2 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 73 रन बनाए. इसी के साथ कोहली ने इतिहास भी रच दिया.Also Read - IPL 2022 MI vs DC Live Streaming: सिर्फ जीत से मिलेगा 'प्लेऑफ का टिकट', यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से 7 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं. कोहली ने आईपीएल में इस टीम के लिए 221 मैचों में 6592 रन बनाए हैं, जबकि चैंपियंस लीग के 15 मैचों में उन्होंने 424 रन बनाए हैं. इस तरह विराट कोहली कुल 7016 रन बना चुके हैं.

आरसीबी के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज:

7016 – विराट कोहली

4522 – एबी डिविलियर्स

3420 – क्रिस गेल

हार्दिक पंड्या ने खेली कप्तानी पारी, गुजरात ने बनाए 168 रन

19 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 168 रन बनाए. आरसीबी के लिए हार्दिक पंड्या ने सर्वाधिक 62 रन की पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने 34 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से जोश हेजलवुड ने 2 विकेट अपने नाम किए.

रंग में नजर आए विराट कोहली, आरसीबी को दिलाई जीत

इसके जवाब में आरसीबी ने 18.4 ओवर में जीत हासिल कर ली. विराट कोहली ने कप्तान फाफ डुप्लेसी के साथ पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े. डुप्लेसी 44 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 18 बॉल में 40 रन की नाबाद पारी खेली. गुजरात की ओर से दोनों विकेट राशिद खान ने अपने नाम किए.