Indian Premier League 2022, Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स (RCB vs PBKS) के बीच 13 मई को सीजन का 60वां मैच खेला गया, जिसमें पंजाब ने 54 रन से जीत हासिल की. पंजाब ने इस मैच में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए, जो आईपीएल-2022 में उसका सबसे बड़ा स्कोर भी रहा. पंजाब की सीजन में यह छठी जीत रही, जबकि आरसीबी को छठी हार का सामना करना पड़ा है.

जॉनी बेयरस्टो-लियाम लिविंगस्टोन की दमदार पारी, पंजाब ने बनाए 209 रन

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए. पंजाब को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. शिखर धवन (21) और जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने 5 ओवरों में 60 रन बटोरे.

पंजाब की ओर से बेयरस्टो ने 66 रन की पारी खेली, जबकि लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने 42 बॉल में 4 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए 70 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से हर्षल पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि वानिंदु हसरंगा ने 2 विकेट अपने नाम किए.

आरसीबी की खराब शुरुआत

इसके जवाब में आरसीबी की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट गंवाकर 155 रन ही बना सकी. आरसीबी को 33 के स्कोर पर विराट कोहली के रूप में पहला झटका लगा. कोहली महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद टीम ने 40 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए.

ग्लेन मैक्सवेल-रजत पाटीदार नहीं दिला सके जीत

यहां से रजत पाटीदार ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की. इनके क्रीज पर रहते आरसीबी के फैंस को उम्मीदें थीं, लेकिन पाटीदार (26) के आउट होते ही टीम फिर से लड़खड़ा गई. आरसीबी की ओर से ग्लेन मैक्सवेल ने 22 गेंदों में सर्वाधिक 35 रन बनाए.