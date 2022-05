Most Sixes in IPL Season आईपीएल 2022 में छक्‍कों का चार साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब सर्वाधिक छक्‍के लगने वाला सीजन बन गया है. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और गुजरात टाइटंस (CSK vs GT) के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान नया रिकॉर्ड सामने आया. अब से पहले तक एक टूर्नामेंट में सर्वाधिक 872 छक्‍के लगने का रिकॉर्ड था लेकिन मौजूदा सीजन के 62वें मैच के दौरान इस साल 873वां छक्‍का लगा.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH: रोहित शर्मा बोले- हम जीत रहे थे दुर्भाग्य से टिम डेविड के रन आउट ने सब बदल दिया

क्‍या बनेगा एक हजार छक्‍कों का रिकॉर्ड ?

मैच अभी जारी है और टूर्नामेंट भी. इस सीजन अभी 12 मैच होने बाकी हैं. ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फैन्‍स को आईपीएल-15 में एक हजार छक्‍कों का नया रिकॉर्ड देखने को भी मिल सकता है. इस सीजन दो नई फ्रेंचाइजी आईपीएल के साथ जुड़ी हैं. जिसके चलते जहां पिछले साल कुल 60 मैच खेले गए. इस साल मैचों की संख्‍या बढ़कर 74 हो गई है. मैच बढ़ने के साथ छक्‍कों की संख्‍य में इजाफा होना लाजमी है. Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

छक्‍कों के रिकॉर्ड

छक्‍के साल 873* 2022 872 2018 784 2019 734 2020 731 2012

आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबे छक्‍के की बात करें तो इस मामले में पंजाब किंग्‍स के लियाम लिविंगस्‍टोन सबसे आगे हैं. उन्‍होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्‍मद शमी की गेंद पर 117 मीटर का छक्‍का लगाया. वो चेन्‍नई के मुकेश चौधरी की गेंद पर 108 मीटर का छक्‍का भी लगा चुके हैं. Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान