Indian Premier League 2022, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders: कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (RR vs KKR) के बीच 18 अप्रैल को मुंबई में मुकाबला खेला गया. सीजन के 30वें मैच में केकेआर को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा. भले ही केकेआर को शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को शादी का प्रपोजल मिल गया.Also Read - राजस्थान के खिलाफ हार के बाद कोच ब्रैंडन मैक्कुलम से नाराज दिखे श्रेयस अय्यर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

मैच से पहले ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium) के बाहर केकेआप की एक फीमेल फैन हाथों में कार्ड बोर्ड पकड़े नजर आई. उस कार्ड बोर्ड में अय्यर के लिए एक मैसेज लिखा था- “मेरी मां ने मुझे एक लड़का खोजने के लिए कहा है, तो क्या श्रेयस अय्यर आप मुझसे शादी करेंगे?” खुद केकेआर ने इस तस्वीर को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया, जो काफी वायरल हो रहा है. Also Read - LIVE Score LSG vs RCB, IPL 2022 : ग्लेन मैक्सवेल बने क्रुणाल पांड्या का शिकार, बैंगलोर का तीसरा विकेट गिरा

That’s one way of shooting your shot! 👏#KKRHaiTaiyaar #RRvKKR #IPL2022 pic.twitter.com/FDaO7VOXdx

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 18, 2022