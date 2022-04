IPL 2022 RR vs LSG Match Report And Highlights: अपनी आधी पारी तक लड़खड़ाए राजस्थान रॉयल्स (RR) ने पहले शिमरॉन हेटमायर (Shimron Hetmyer) की बेहतरीन फिफ्टी और फिर (Yuzvendra Chahal) युजवेंद्र चहल (4/41) की बेहतरीन फिरकी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 3 रन से हराकर तीसरी जीत दर्ज की. मैच के अंतिम 3 ओवरों में मार्कस स्टोइनिस ने लखनऊ को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की लेकिन अंतिम ओवर में वह कुलदीप सेन (Kuldeep Sen) की 5 बॉल में 14 रन नहीं बना पाए.Also Read - RR vs LSG IPL Highlights: मार्कस स्‍टोइनिस आतिशी बल्‍लेबाजी के बावजूद नहीं दिला पाए लखनऊ को जीत, 3 रन से जीता राजस्‍थान

टॉस जीतकर पहले फील्डिंग पर उतरी लखनऊ ने पहले 10 ओवर में ही राजस्थान की हालत खस्ता कर दी थी. लेकिन बाद में शिमरॉन हेटमायर ने जो खेल दिखाया उसने रॉयल्स को टीम को दमदार ढंग से मैच में वापस ला खड़ा किया. पहले 10 ओवर में सिर्फ 67 रन बनाकर 4 विकेट गंवाने वाले रॉयल्स ने अंतिम 10 ओवरों में 98 रन बनाकर 166 रन की मजबूत चुनौती पेश की. लखनऊ की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 162 रन ही बना पाई.

रॉयल्स की चुनौती का जवाब देने उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही और पारी की पहली दो गेदों पर उसने अपने 2 विकेट गंवा दिए. कप्तान केएल राहुल (0) और कृष्णप्पा गौतम (0) अपना खाता भी नहीं खोल पाए और ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई. कुछ देर बाद जेसन होल्डर (8) चलते बने. दीपक हुड्डा (25) ने एक छोर पर खड़े क्विंटन डिकॉक (39) के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिसि जरूर की लेकिन उन्हें कुलदीप सेन ने बोल्ड कर दिया.

क्विंटन डीकॉक (39) ने बढ़ते रन रेट की चिंता जाहिर की लेकिन वह अकेले कुछ नहीं कर पाए और चहल की गेंद पर रियान पराग को अपना विकेट दे बैठे. इसके बाद मैच में औपचारिकता ही दिख रही थी लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने अपनी तूफानी बैटिंग के दम पर एक बार फिर इस मैच में रोमांच भर दिया. उन्होंने अंतिम ओवरों में रॉयल्स के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन के स्कोर पर मैच को ला खड़ा किया.

हालांकि अपने आईपीएल करियर का पहला मैच खेल रहे कुलदीप सेन ने धड़कने बढ़ा देने वाले आखिरी ओवर में धैर्य बनाए रखा और स्टोइनिस जैसे घातक बल्लेबाज के खिलाफ 15 रन को रोकने में सफल हुए. अंत में लखनऊ को यहां 3 रन से हार का मुंह देखना पड़ा.

इससे पहले शिमरॉन हेटमायर की नाबाद 59 रन की पारी और रविचंद्रन अश्विन (28) के साथ 5वें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने बीच के ओवरों में लड़खड़ाने के बाद 6 विकेट पर 165 रन बनाए. हेटमायर तब भाग्यशाली रहे थे, जब कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर कृणाल पंड्या ने उनका आसान कैच टपका दिया था. इस जीवनदार का उन्होंने जमकर फायदा उठाया और 36 गेंद की नाबाद पारी में 6 छक्के और 1 चौका जड़कर अपनी फिफ्टी पूरी की. राजस्थान की टीम ने आखिरी तीन ओवरों में 50 रन जोड़े.