आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स (DC) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच से पहले दोनों टीमों के दो खिलाड़ियों ने मस्ती भरे लहजे में एक-दूसरे की खिंचाई भी की. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने यह फनी वीडियो अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उसके कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और दिल्ली के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) एक दूसरे की टांग खींचते नजर आए.

दरअसल शार्दुल और श्रेयस भारतीय टीम के साथ-साथ घरेलू क्रिकेट में भी मुंबई के लिए एक साथ खेलते हैं. ऐसे में दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है. इसलिए आईपीएल मैच से पहले दोनों वीडियो चैट पर थोड़ी मस्ती भी कर ली.

Friendly banter or sledging? We'll leave it to you to decide! 😁@ShreyasIyer15 @imShard #KKRHaiTaiyaar #KKRvDC #IPL2022 pic.twitter.com/z4xaNuO9kU

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 10, 2022