Indian Premier League 2022, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders: सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स (SRH vs KKR) के खिलाफ 15 अप्रैल को 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ हैदराबाद ने शुरुआती दो मुकाबले गंवाने के बाद जीत की हैट्रिक लगा दी है. वहीं केकेआर को सत्र में तीसरी हार का सामना करना पड़ा है. सीजन के 25वें मैच में आंद्रे रसेल (Andre Russell) ने नाबाद 49 रन की पारी खेली. भले ही वह अर्धशतक जड़ने से चूक गए, लेकिन उनके नाम एक अनूठा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. रसेल आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 49 रन पर नॉटआउट रहते हुए पवेलियन वापस लौटने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं.

आंद्रे रसेल इस मामले में बने ‘नंबर-1’

कैरेबियन खिलाड़ी आंद्रे रसेल (Andre Russell) तीसरी बार फिफ्टी से महज 1 रन दूर रहकर वापस लौटे हैं. उन्होंने इस मामले में यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) को पीछे छोड़ दिया है, जिनके साथ 2 बार ऐसा हुआ.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने खड़ा किया विशाल स्कोर

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 8 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम को 31 के स्कोर तक 3 झटके लग चुके थे, जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने नितीश राणा के साथ चौथे विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की. अय्यर 25 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि राणा ने 36 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 54 रन की पारी खेली.

आंद्रे रसेल की तूफानी बल्लेबाजी

इसके बाद आंद्रे रसेल ने तूफानी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में नाबाद 49 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और इतने ही चौके शामिल रहे. विपक्षी टीम की ओर से टी नटराजन को 3, जबकि उमरान मलिक को 2 सफलता हाथ लगी.

राहुल त्रिपाठी की तूफानी पारी, हैदराबाद ने 13 गेंदें शेष रहते दर्ज की जीत

इसके जवाब में हैदराबाद ने 17.5 ओवर में महज 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली. टीम को 39 के स्कोर तक सलामी बल्लेबाजों के रूप में दो झटके लग चुके थे, लेकिन इसके बाद राहुल त्रिपाठी ने एडेन मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 94 रन की साझेदारी कर टीम को जीत की ओर ला दिया. राहुल महज 37 गेंदों में 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 71 रन बनाकर आउट हुए.

एडेन मार्करम ने जड़े नाबाद 68 रन

यहां से एडेन मार्करम ने निकलस पूरन के साथ अटूट साझेदारी करते हुए टीम को जीत दिलाई. मार्करम ने 36 गंदों में 10 बाउंड्री की मदद से 68 रन की पारी खेली, जबकि पूरन ने 5 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से आंद्रे रसेल ने 2, जबकि पैट कमिंस ने 1 विकेट अपने नाम किया.