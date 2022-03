IPL 2022- SRH vs RR, We Have Come In With Great Dreams Says Sanju Samson: आईपीएल के इस सीजन के अपने पहले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने एक बार फिर अपने बल्ले की धाक दिखा दी. उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 55 रन जड़कर अपनी टीम को 200 के पार ले जाने में बड़ी भूमिका अदा की.Also Read - IPL 2022: राजस्थान के खिलाफ हार के बाद केन विलियमसन ने कहा- टीम में काफी सुधार बाकी है

संजू ने इस पारी में 3 चौके और 5 छक्के जमाकर अपनी काबिलियत को एक बार फिर सबके सामने रखा. उनकी इस बेहतरीन पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. मैच के बाद संजू ने रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) को इसका श्रेय दिया.

सनराइजर्स ने यहां टॉस जीतकर राजस्थान को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. इसके जवाब में रॉयल्स ने 20 ओवर में 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. सनराइजर्स की टीम यहां 7 विकेट गंवाकर 149 रन ही बना पाई और 61 रन से यह मैच हार गई.

मैच के बाद संजू ने कहा, ‘यह विकेट हमारी सोच से बिल्कुल अलग था. अगर आप टेस्ट मैच की लेंथ पर बॉलिंग करें तो यह तेज गेंदबाजों को मदद कर रहा था.’

इसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्म और फिटनेस पर चर्चा करते हुए कहा, ‘मैं यहां लंबा सपना लेकर नहीं आया हूं. टीम की जीत में योगदान देकर खुश हूं. मैंने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया. मैंने रन बनाने के सही अवसर चुने और विकेट पर कुछ समय बिताने की कोशिश की. संगकारा जैसे नेतृत्वकर्ता ने बहुत मदद की है.’

रॉयल्स के इस युवा कप्तान ने कहा, ‘हमारी टीम में क्रिकेट के कई दिमाग हैं, जिन्होंने यहां सही टीम चुनने में मदद की. इस सीजन हम बहुत बड़े सपने लेकर यहां आए हैं. इस टूर्नामेंट में कई सारी टीमें बेहतर हैं और हम एक समय पर एक ही टीम पर फोकस करेंगे.’