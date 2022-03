IPL 2022 Yuzvendra Chahal’s Wife Dhanashree Verma Enjoy His Wickets: राजस्थान रॉयल्स ने मंगलवार को आईपीएल के 15वें सीजन में जीत से शुरुआत की है. उसके लिए सीजन के पहले मैच में सब कुछ सही घटा और उसकी हर रणनीति कारगर साबित हुई. इस बीच आईपीएल में पहली बार राजस्थान के लिए खेल रहे युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने भी अपना कमाल दिखाया. उन्होंने पहले ही मैच में कुल 3 शिकार अपने नाम किए, जिसकी बदौलत रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 61 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया.Also Read - IPL 2022 Points Table में नंबर 1 राजस्थान रॉयल्स, जानें- ऑरेंज-पर्पल कैप पर किसका कब्जा!

इस मैच के दौरान चहल ने अपने टी20 करियर का 250वां विकेट भी अपने नाम किया. मैच के दौरान उनकी पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) भी मौजूद थीं, जो मैच में चहल के हर विकेट पर झूम रही थीं. इस मैच में युवा चहल ने अपनी फिरकी में सनराइजर्स के तीन बल्लेबाजों को फंसाया और इस दौरान जैसे ही उन्होंने पारी के 16वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को बोल्ड किया, तो यह उनके टी20 करियर का 250वां विकेट साबित हुआ. Also Read - IPL 2022: मैन ऑफ द मैच Sanju Samson ने बताया- बैटिंग में किसने की मदद

यहां क्लिक कर देखें- राजस्थान रॉयल्स को चीयर करते धनश्री वर्मा का यह वीडियो Also Read - IPL 2022: राजस्थान के खिलाफ हार के बाद केन विलियमसन ने कहा- टीम में काफी सुधार बाकी है

इस दौरान स्टेडियम के स्टैंड में चहल की पत्नी धनश्री भी मैच का खास आकर्षण साबित हुईं. वह अपने पति और उनकी टीम को सपॉर्ट करने के लिए स्टाइलिश सफेद पेंट के साथ खासतौर से पिंक टॉप पहनकर स्टेडियम में पहुंची थीं. इस दौरान वह मैच में सेल्फी लेती भी दिखाई दीं और चहल के विकेट पर खूब झूमती हुई भी नजर आईं. आईपीएल ने चहल के विकेट का एक वीडियो अपनी वेबसाइट iplt20.com पर पोस्ट किया है.

इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने भी अपने टि्वटर हैंडल पर धनश्री के मैच एन्जॉय करते कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. एक तस्वीर में वह जीत का पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि एक अन्य तस्वीर में वह अपने मोबाइल से मैच का एक वीडियो शूट कर रही हैं.

How many wickets for Yuzi so far: pic.twitter.com/z6ALcTvvG5

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 29, 2022