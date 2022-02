आईपीएल (IPL 2022) शुरू होने में महज एक महीने का वक्‍त बचा है. 26 मार्च से टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी. इस सीजन आठ नहीं बल्कि कुल 10 टीमें आईपीएल में हिस्‍सा लेंगी. इस बार मैचों का आयोजन भी नए फॉर्मेट में होने जा रहा है. आईपीएल 2022 के लिए स्‍टार स्‍पोर्ट्स (IPL 2022 Star Sports Promo) के प्रोमो की एक छलक जारी की गई है. इस बार भी भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ही टीजर में नजर आ रहे हैं. थाला के नाम से मशहूर चेन्‍नई सुपर किंग के कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) इस प्रोमो में बड़ी मूंछों के साथ नजर आ रहे हैं. उनके हाथ में लाउड-स्‍पीकर है. वो खाकी वर्दी में दिख रहे हैं. स्‍टार स्‍पोर्ट्स की तरफ से फैन्‍स से पूछा गया है कि आपको धोनी का नया लुक कैसा लगा ? इमोजी के माध्‍यम से कमेंट कर बताएं.Also Read - IPL 2022: महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कहा- उम्मीद है कि फैंस के बीच खेले जाएंगे आईपीएल मैच

Cue the 🥁🥁🥁, ’cause he is 🔙 in a new avatar!

How did you react to #DhonisNewLook? Let us know with an emoji! pic.twitter.com/Kv6qMr6iz5

— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2022