राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम आईपीएल (IPL) में अपना दूसरा खिताब जीतने का अब तक इंतजार कर रही है. वह इस लीग की पहली विजेता टीम थी. लेकिन इसके बाद से वह अब तक अपना दूसरा खिताब हासिल नहीं कर पाई है. खिलाड़ियों के साथ सही तालमेल के लिए रॉयल्स अपने पुराने कोचिंग स्टाफ पर ही भरोसा जता रही है और उसने अपने तेज गेंदबाज बॉलिंग कोच के रूप में एक बार फिर काउंटी क्रिकेट में स्टार रहे स्टीफन जोन्स (Steffan Jones) को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है.Also Read - IND vs SL, 1st Test: "Virat Kohli को नहीं बता सकता कि कैसे बल्लेबाजी करनी है"

48 वर्षीय जोन्स, वेल्स के एक पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जो काउंटी क्रिकेट में केंट, समरसेट, नॉर्थम्पटनशायर और डबीर्शायर के लिए खेले हैं. जोन्स ने काउंटी क्रिकेट में 148 प्रथम श्रेणी मैचों में 387 विकेट लिए हैं. उन्होंने पहले 2019 में टीम के तेज गेंदबाजी कोच के रूप में काम किया था. Also Read - IPL का नया ऐड, रजनीकांत अवतार में बस ड्राइवर बने MS Dhoni, आपने VIDEO देखा क्या!

जोन्स ने कहा, ‘मैं राजस्थान रॉयल्स (RR) में वापस आकर खुश हूं और मुझे टीम के साथ फिर से काम करने का मौका देने के लिए प्रबंधन का आभारी हूं. हमारी टीम में प्रतिभाशाली गेंदबाजों के साथ मैं साल भर उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं.’ Also Read - Ranji Trophy 2022: 9 साल बाद पहला विकेट लेकर Sreesanth ने दंडवत प्रणाम कर पिच को चूमा, देखें VIDEO

Once a Royal… you know the rest. 😉

Welcome back, Steffan! 💗#RoyalsFamily | @SteffanJones105 pic.twitter.com/Hjh9t3VrVj

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 4, 2022