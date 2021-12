सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और डेविड वॉर्नर (David Warner) के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं. पहले इस फ्रैंचाइजी ने IPL सीजन 2021 के बीच में वॉर्नर से कप्तानी छीन ली. इसके बाद उन्हें अपनी प्लेइंग XI से भी लगातार बाहर बिठाए रखा. अब जब सभी टीमें आईपीएल के नए सीजन के लिए अपनी-अपनी टीमें तैयार कर रही हैं, तो उन्हें अपने कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करने की छूट थी. लेकिन सनराइजर्स ने यहां भी डेविड वॉर्नर को रिटेन करने से परहेज किया है और उन्हें नीलामी के लिए रिलीज कर दिया.Also Read - IPL 2022: KL Rahul के बाद कोच Andy Flower ने भी छोड़ा पंजाब किंग्स का साथ

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को पहले से ही यह अंदेशा था. इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फैन्स को पहले ही यह जवाब दे दिया था कि वह सनराइजर्स की टीम उन्हें रिटने नहीं करेगी. Also Read - …बड़े दिल वाले हैं MSD, इरफान पठान बोले-अपनी इगो एक तरफ छोड़कर जडेजा को बनाया सबसे महंगा खिलाड़ी

एक फैन ने दरअसल डेविड वॉर्नर से इंस्टाग्राम पर पूछा था- क्या वह इस फ्रैंचाइजी के लिए दोबारा खेलना चाहेंगे अगर वे उन्हें रिटेन करते हैं तो? इस पर वाॉर्नर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ‘वे नहीं करेंगे और इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता.’ Also Read - अगर KL Rahul से नई टीमों ने संपर्क साधा है तो यह BCCI के नियमों के खिलाफ: Ness Wadia

Chapter closed!! Thanks to all of the fans @srhfansofficial @sunrisersfansofficial for your support over all the years, it was was much appreciated. #fans #loyal https://t.co/P13ztBcBQH

— David Warner (@davidwarner31) December 1, 2021