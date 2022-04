Indian Premier League 2022: आईपीएल-2022 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का प्रदर्शन शर्मनाक रहा है. 5 बार की चैंपियन मुंबई ने इस सीजन अब तक शुरुआती सभी 7 मैच गंवा दिए हैं. इस टीम को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के हाथों पहली हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals), कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore), पंजाब किंग्स (Punjab Kings), लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने भी इस टीम को पटखनी दी है.Also Read - LIVE Score DC vs RR, IPL 2022 : राजस्थान के खिलाफ टॉस जीत पहले गेंदबाजी करेगी दिल्ली

टी20 फॉर्मेट ‘क्रूर’, जिसमें छोटी गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं

मुंबई इंडियंस के मेंटॉर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने टी20 को 'क्रूर ' फॉर्मेट बताया है, जिसमें छोटी गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं. तेंदुलकर ने 'स्टार स्पोटर्स' पर मैथ्यू हेडन से बातचीत में कहा ,'' इस प्रारूप में ऐसी कोई भी टीम नहीं है जिसने यह अनुभव नहीं किया हो जो इस समय मुंबई इंडियंस कर रही है.''

उन्होंने कहा, ''यह प्रारूप क्रूर हो सकता है. मैच के अहम पलों को भुनाना जरूरी है. इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती. कई बार आप दो या तीन रन से हारते हैं या आखिरी गेंद पर हार जाते हैं. इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. निर्णायक पलों में ही अच्छा प्रदर्शन करके मैच जीते जा सकते हैं.''

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि युवाओं को जमने में समय लगेगा. उन्होंने कहा, ‘‘एक बात स्पष्ट है कि चुनौतीपूर्ण सत्र होने के बावजूद खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है.यह नयी और युवा टीम है.इसे जमने में समय लगेगा लेकिन इस तरह के दौर में ही एक दूसरे के साथ खड़े रहकर आप समाधान निकाल सकते हैं.’’

इस सीजन अब तक मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन:

vs दिल्ली कैपिटल्स: 4 विकेट से हार

vs राजस्थान रॉयल्स: 23 रन से शिकस्त

vs कोलकाता नाइट राइडर्स: 5 विकेट से हार

vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: 7 विकेट स मात

vs पंजाब किंग्स: 12 रन से हार

vs लखनऊ सुपर जायंट्स: 18 रन से हार

vs चेन्नई सुपर किंग्स: 3 विकेट से शिकस्त