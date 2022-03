Indian Premier League 2022, Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल-2022 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK vs KKR) पर 6 विकेट से जीत दर्ज की. गत चैंपियन को शिकस्त देकर इस सत्र का शानदार आगाज करने वाली केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे. पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर सिर्फ 131 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में केकेआर ने 18.3 ओवर मे महज 4 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.Also Read - IPL 2022 PBKS vs RCB Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा पंजाब और बैंगलोर के बीच मैच ?

मैच के बाद श्रेयस ने कहा, ''इस मैच से पहले से टीम प्रबंधन, फ्रेंचाइजी सभी काफी उत्साह में है. हम इस लय को आगे भी जारी रखना चाहते है.'' उन्होंने कहा कि चेन्नई की बल्लेबाजी के दौरान आखिरी के ओवरों में ओस के कारण गेंदबाजों को परेशानी हो रही थी और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के क्रीज पर मौजूद रहने के कारण वह थोड़े तनाव में थे. श्रेयस ने कहा, ''धोनी जब भी बल्लेबाजी करते हैं, तो आप (विरोधी टीम) तनाव में रहते हैं. मैं जानता था कि आखिरी तीन ओवर में मैच का रुख उनकी ओर जा रहा था, गेंदबाजों को गेंद पर पकड़ बनाने में परेशानी हो रही थी.''

अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव ने मैच में चार ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट लिये. कप्तान ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह अभ्यास सत्र के दौरान काफी मेहनत कर रहे थे. उन्होंने कहा, ''उमेश यादव नेट और अभ्यास सत्र में काफी मेहनत कर रहे थे और आज उन्हें अच्छा प्रदर्शन करते देखना अच्छा लगा.''

उमेश खुद दो साल बाद मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल कर काफी खुश दिखे. उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा मौका कभी-कभी ही आता है. मेरे लिए यह (मैन ऑफ द मैच) मौका दो साल बाद आया है. पावर प्ले में विकेट लेना जरूरी था और मुझे इस बात की खुशी है कि टीम ने जो भूमिका दी थी उसे अच्छे से निभाने में सफल रहा.’’