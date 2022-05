आईपीएल की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियन्स (MI) इस बार बुरी तरह से हारकर लीग स्टेज में ही बाहर हो गई है. लेकिन उसके बल्लेबाज टिम डेविड (Tim David) ने कहा कि हमें पहली जीत यह अहसास ही नहीं हुआ कि टूर्नामेंट शुरू हो चुका है. मुंबई ने लगातार आठ मैच गंवाने के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की थी.Also Read - IPL 2022- MI vs SRH- टिम डेविड के तूफान के बावजूद 3 रन से हारी मुंबई इंडियन्स, सीजन की 10वीं हार

मुंबई इंडियन्स की टीम 10 टीम की अंक तालिका में अंतिम स्थान पर चल रही है लेकिन डेविड ने अब तक मुंबई की तीनों जीत में बल्ले से योगदान दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ मंगलवार को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुंबई के अगले मैच की पूर्व संध्या पर डेविड ने कहा, ‘जब तक हमने पहली जीत दर्ज नहीं की तब तक ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे लिए सत्र शुरू हो गया है. इसके बाद से हमने काफी अच्छा क्रिकेट खेला.’ Also Read - IPL 2022: उमरान मलिक को मोहम्मद अजहरूद्दीन की सलाह, सिर्फ पेस का मत सोचो शरीर पर भी दो ध्यान

🎙️ Tim David will be answering questions from the media ahead of #MIvSRH:

Follow the thread or watch it live 👇

IG: https://t.co/lSJEDz1wQ3

FB: https://t.co/rUJPZ3D4Or#OneFamily #DilKholKe #MumbaiIndians @timdavid8 pic.twitter.com/VAUCiZPLYw

— Mumbai Indians (@mipaltan) May 16, 2022