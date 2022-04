IPL 2022- KKR vs PBKS, Umesh Yadav IPL Career Best Bowling Took Four Wickets: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सीनियर तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) एक बार फिर अपनी टीम के लिए आग उगलते दिखे. पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेल रहे इस तेज गेंदबाज ने कुल 4 विकेट अपने नाम कर पंजाब की पारी को 137 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई. इस दौरान उन्होंने पर्पल कैप पर भी अपना कब्जा जमा लिया है. अब उनके नाम इस सीजन कुल 8 विकेट हो गए हैं और वह इस फेहरिस्त में नंबर 2 पर मौजूद वनिंदु हसरंगा (5 विकेट) से आगे हैं 3 विकेट आगे निकल चुके हैं.Also Read - IPL 2022- मैं खुद को स्पिनर नहीं 'स्पिन-फास्ट' गेंदबाज मानता हूं: Rashid Khan

इससे पहले कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और उमेश यादव ने इसे पहले ही ओवर से सही साबित कर दिया. उन्होंने सबसे पहले पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल को अपना शिकार बनाया.

इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन का विकेट अपने नाम किया. अपने तीसरे ओवर में वह कोई विकेट नहीं निकाल पाए. लेकिन अपने कौटे के चौथे ओवर में उन्होंने हरप्रीत बरार और राहुल चाहर के विकेट निकालकर आईपीएल में अपने करियर बेस्ट बॉलिंग अपने नाम कर ली.

पारी खत्म होने के बाद उन्हें पर्पल कैप सौंपी गई, जिसे हासिल करते हुए उन्होंने कहा, ‘लंबे समय बाद सफेद गेंद से खेल रहा हूं और अच्छा प्रदर्शन करते हुए काफी खुशी हो रही है. जब आप वैसा काम करते हैं, जैसा सोचते हैं तो खुशी होती है. टीम के लिए मेरा यही काम है कि मैं अच्छी बॉलिंग करूं और पावरप्ले में विकेट निकालकर दूं.’

आईपीएल में उमेश यादव ने अब कुल 127 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और वह इस लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं.

एक सीजन में उमेश के सर्वाधिक विकेट लेने की बात करें तो उन्होंने 20 विकेट अपने नाम किए हैं, जो साल 2018 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हुए अपने नाम किए थे, तब वह उस सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे नंबर पर थे.