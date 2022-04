Ravi Shastri Advised Virat Kohli To Take Two Months Breaks: क्रिकेट की दुनिया में भारतीय रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) इन दिनों अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. नवंबर 2019 के बाद विराट किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं बना पाए हैं और अब आईपीएल (IPL 2022) इस सीजन वह अब तक 7 पारियों में सिर्फ 119 रन ही बना पाए हैं, जिसमें उन्होंने अब तक 9 चौके और 2 छक्के ही जड़े हैं. उनकी इस फॉर्म से भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) भी चिंतित हैं. उन्होंने साफ कहा कि विराट को फिलहाल क्रिकेट से ब्रेक की जरूरत है, तभी वह रन बना पाएंगे.Also Read - IPL 2022- LSG vs RCB, लखनऊ की हार के बाद बोले कप्तान KL Rahul- हमसे यहां हो गई गलती

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व कप्तान मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ गोल्डन डक पर आउट हो गए. इसके बाद पूर्व कोच शास्त्री ने विराट को यह सलाह दे दी. शास्त्री ने कहा कि जब से क्रिकेट में कोरोना वायरस के अस्तित्व में आने के बाद बायो बबल आया है, तब से खिलाड़ियों पर बहुत दबाव है. आज सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट में कम से कम एक या दो खिलाड़ी और हैं, जो विराट जैसी चुनौतियों से ही जूझ रहे हैं. Also Read - IPL Points Table 2022, Purple Cap and Orange Cap Holder List: लखनऊ को हराकर RCB ने राजस्थान से छीना दूसरा पायदान, ऑरेंज पर्पल कैप में बदलाव नहीं

उन्होंने कहा कि अपनी खराब फॉर्म से बाहर निकलने के लिए विराट को क्रिकेट से 2 महीने का ब्रेक लेना ही होगा. इस ब्रेक के दौरान ही वह खुद को तरोताजा कर फिर से रन बनाते नजर आएंगे. Also Read - विराट कोहली को पीछे छोड़ सबसे तेज 6000 टी20 रन बनाने वाले भारतीय बने केएल राहुल

59 वर्षीय रवि शास्त्री इन दिनों आईपीएल के प्रसारक चैनल स्टार स्पोर्ट्स के साथ बतौर कॉमेंटेटर जुड़े हैं. विराट के गोल्डन डक का शिकार होने के बाद उन्होंने कहा, ‘जब पहली बार बायो बबल शुरू हुआ तो मैं कोच था, तब पहली चीज मैंने यही कही थी कि आपको खिलाड़ियों से सहानुभूति दिखानी होगी. अगर आप उन पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं, तो इसमें बहुत बारीक सी लाइन है तो खिलाड़ी अपनी जगह खो सकता है या उसे अपने सर्वश्रेष्ठ देने में मुश्किल आ सकती है. ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है.’

उन्होंने कहा, ‘मैं सीधे-सीधे यहां मुख्य खिलाड़ी पर आ रहा हूं. विराट कोहली अब बहुत ज्यादा पक चुके हैं. अगर किसी को ब्रेक की जरूरत है, तो वह वही हैं. चाहे यह दो महीने का ब्रेक हो या फिर डेढ़ महीने का. चाहे यह इंग्लैंड दौरे के बाद हो या फिर इंग्लैंड दौरे से पहले. उन्हें इसकी सख्त दरकार है.’

शास्त्री ने आगे कहा, ‘विराट कोहली में अभी 6-7 साल की क्रिकेट बची है और आप ‘तले हुए दिमाग’ से उसे जल्दी खोना नहीं चाहोगे. वह यहां अकेला नहीं है. इस समय विश्व क्रिकेट में उनके अलावा एक या दो खिलाड़ी और हैं, जो इन्ही हालात से जूझ रहे हैं. आपको आगे आकर समस्या को सुलझाना होगा.’