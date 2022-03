Indian Premier League 2022: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की कप्तानी छोड़ दी है, जिसके बाद रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक ओर माही के अचानक कप्तानी छोड़ने से फैंस को झटका लगा है. वहीं पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इस खबर को सुनकर भावुक हो गए. विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर धोनी के नाम एक इमोशनल नोट लिखा है.Also Read - IPL 2022: आईपीएल को आतंकी खतरा! मुंबई पुलिस बोली- कोरी अफवाह, ऐसी कोई सूचना नहीं

विराट कोहली के मुताबिक फैंस इस अध्याय को कभी नहीं भूलेंगे. विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘पीली जर्सी में ‘लीजेंडरी’ कप्तानी कार्यकाल छोड़ दिया.ऐसा अध्याय जिसे प्रशंसक कभी नहीं भूलेंगे. हमेशा आपके लिए सम्मान.’’ कोहली ने भी कार्यभार प्रबंधन के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी छोड़ दी थी. Also Read - IPL 2022: अगर चेन्नई सुपर किंग्स एक फिल्म है तो MS Dhoni इसके 'महानायक'

Legendary captaincy tenure in yellow skip. A chapter fans will never forget. Respect always. ❤️ @msdhoni pic.twitter.com/cz5AWkJV9S — Virat Kohli (@imVkohli) March 24, 2022

पूर्व भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने सोशल मीडिया पर धोनी को बधाई दी और लिखा, ‘‘हमेशा एम एस धोनी के साथ, उनके फैसले की ‘टाइमिंग’ शानदार है.कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपने का शानदार तरीका और जब तक धोनी विकेट के पीछे हैं तो जडेजा काफी कुछ सीख सकते हैं.’’

As always with #MSDhoni, the timing of his decision is superb. Great way to pass the baton and #jadeja can learn a lot when #Dhoni is still around behind the wickets. #captainforever #Dhonism #IPL2022 — parthiv patel (@parthiv9) March 24, 2022

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट किया, ‘‘एम एस के लिए टाइमिंग हमेशा अहम रही है.आपकी कप्तानी और सीएसके के लिये इतने वर्षों में शानदार नतीजों के लिये बधाई.’’