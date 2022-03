IPL में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियन्स (MI) के लिए पिछला सीजन काफी निराशाजनक रहा था. पिछले सीजन यह टीम अपना जादू नहीं बिखेर पाई और प्लेऑफ की दौड़ से भी चूक गई लेकिन एक बार फिर उसने नए सीजन के लिए अपनी कमर कस ली है. टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले अपने खिलाड़ियों के साथ अपना तालमेल सेट करने में जुटी है. इसलिए इस फ्रैंचाइजी का थिंक टैंक खिलाड़ियों को क्रिकेट से हटकर मौज-मस्ती वाले दूसरे खेल भी खिला रहा है, जिससे उनकी आपसी बॉन्डिंग और भी बेहतर बन सके.Also Read - IPL 2022: आईपीएल में होगी भिड़ंत लेकिन उससे पहले एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटा रहे मुंबई और बैंगलोर

इस फ्रैंचाइजी के ताजा वीडियो में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पुष्पा अंदाज में दिखाई दिए, तो वहीं स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने बंदूक उठा ली. दरअसल मुंबई ने अपनी टीम के लिए इस बार खास बायो बबल तैयार किया है. दरअसल इस फ्रैंचाइजी ने अपने जियो वर्ल्ड गार्डन में 13 हजार स्क्वायर मीटर में फैला हुआ MI एरिना तैयार किया है, जिसमें खिलाड़ियों की सभी सुख-सुविधाओं का ख्याल रखा गया है. Also Read - IPL 2022- बायो-बबल में जिंदगी कठिन लेकिन इसने टीम को एक साथ ला दिया है: KL Rahul

यहां कोविड-19 के चलते तय किए गए सख्त प्रोटोकॉल के तहत बायो बबल तैयार किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों और उनके परिवार की एंट्री के बाद बाहरी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी. मुंबई ने अपने टि्वटर हैंडल पर एमआई एरिना का एक वीडियो शेयर किया है. Also Read - मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना बहुत अहम था, हर बच्चा यह सपना देखता है: Shreyas Iyer

The opening of MI Arena was a total धमाल event! 🤩

P.S. You will just love Ro in this video. He was truly in his element. 🤣💙#OneFamily #MumbaiIndians MI TV pic.twitter.com/OB1MSXZpkU

